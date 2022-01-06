06.01.2022 (10:30)

Ученый совет ЦВММ рассмотрел планы научной работы музея на 2022 год

Ученый совет Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого положительно рассмотрел план научной деятельности музея на 2022 год, порекомендовав директору ЦВММ Руслану Нехаю утвердить его. Были также подведены итоги выполнения плана научно-исследовательских работ 2021 года, в течение которого музей осуществил более 250 выставочных проектов при 113 в 2020 году.

«Число осуществленных выставочных проектов принципиально важно» - сказал заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов, так как за каждым из них большая исследовательская работа по созданию экспозиции временной выставки и её каталог. В подавляющем большинстве случаев эта работа обретает вид научной публикации, 348 которых было подготовлено в 2021 году сотрудниками музея. Наиболее отличились в этот год специалисты таких филиалов ЦВММ, как «Кронштадтская крепость» и на крейсере «Аврора».

В ходе обмена мнениями на заседании Ученого совета были отмечены и отстающие, в результате чего разговор вылился в более широкое обсуждение принципов организации в музее научной работы, чем рутинное подведение итогов.

«В нашем музее должны быть созданы все условия для научного роста сотрудников. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Задуматься о защите кандидатской или докторской диссертации должен каждый научный сотрудник ЦВММ, сколь бы ни был он хорош на своем рабочем месте» - сказал директор ЦВММ имени императора Петра Великого Руслан Нехай, подводя итоги обсуждения.

По мнению директора Морского музея в этом очень помог бы своеобразный научный инкубатор, где молодые и неопытные соискатели научных лавров могли бы получить необходимые советы и поддержку на тернистом пути к научному олимпу.

На заседании также было рассмотрено и поддержано предложение ученого секретаря ЦВММ Сергея Климовского об издании информационно-методического сборника ЦВММ, который займет свое место среди таких традиционных изданий музея, как газета ЦВММ и его научно-исторический альманах «Модель-камора».

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