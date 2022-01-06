06.01.2022 (10:00)

В гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей отмечают Рождество Христово

В гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения, расположенных от Тверской до Иркутской областей, военнослужащие члены их семей и гражданский персонал РВСН отмечают Рождество Христово.

На территории гарнизонов РВСН находится более 30 храмов и часовен.

Впервые рождественское богослужение пройдет в храме Георгия Победоносца, возведенного в уходящем году на территории военного городка Новосибирского ракетного соединения.

В главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения— подмосковной Власихе — в храме святой великомученицы Варвары Патриаршего Подворья при штабе РВСН в рождественских мероприятиях принимают участие большинство военнослужащих и членов их семей.

В Сочельник, в храмах завершены все работы по приготовлению к празднику Рождества Христова, установлен рождественский вертеп, а также все необходимое убранство храма из цветов и еловых ветвей, украшена праздничная ель.

Настоятель Патриаршего подворья протоиерей Михаил Васильев в ночь с 6 на 7 января в храме проведет торжественное Богослужение в присутствии военнослужащих и членов их семей.

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