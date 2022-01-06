Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2022 (10:00)

В гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей отмечают Рождество Христово

В гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения, расположенных от Тверской до Иркутской областей, военнослужащие члены их семей и гражданский персонал РВСН отмечают Рождество Христово.

На территории гарнизонов РВСН находится более 30 храмов и часовен.

Впервые рождественское богослужение пройдет в храме Георгия Победоносца, возведенного в уходящем году на территории военного городка Новосибирского ракетного соединения.  

В главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения— подмосковной Власихе — в храме святой великомученицы Варвары Патриаршего Подворья при штабе РВСН в рождественских мероприятиях принимают участие большинство военнослужащих и членов их семей.

В Сочельник, в храмах завершены все работы по приготовлению к празднику Рождества Христова, установлен рождественский вертеп, а также все необходимое убранство храма из цветов и еловых ветвей, украшена праздничная ель.

Настоятель Патриаршего подворья протоиерей Михаил Васильев в ночь с 6 на 7 января в храме проведет торжественное Богослужение в присутствии военнослужащих и членов их семей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В РВСН поступило около 100 единиц современной техники РХБ защиты
Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач
Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило новогодние мечты детей с «Ёлки желаний»
РВСН полностью перешли на цифровые технологии передачи информации

Метки:
РВСН , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false