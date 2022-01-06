Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2022 (09:30)

В Северной Осетии инженерные подразделения ЮВО провели тренировку по устранению ЧС

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли тренировки среди инженерных подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

Комплекс тренировок включал в себя устранение селевых завалов с использованием специальной техники, возобновление подачи воды, устранение последствий лавин.

Основной упор был направлен на восстановление систем водоснабжения и отчистки воды для населения. Военнослужащие использовали станцию комплексной отчистки воды «СКОВ-10», производительность станции зависит от степени загрязнения воды, но в среднем составляет 8-10 куб. м воды в час.

В станции установлены 64 ультратонких фильтра, под давлением очищающих воду от естественных загрязнений. После них вода проходит через угольный фильтр, а затем попадает в бактерицидную ультрафиолетовую установку. На выходе из устройства получается чистая питьевая вода.

Станция комплексной отчистки воды «СКОВ-10» применяется для обеспечения группировки российских воск в Сирийской Арабской республике, а также была задействована на учениях «Кавказ-2020».

Новости по теме:
Инженеры ЮВО получили на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2
Около 40 единиц специальной техники получили инженерные подразделения ЦВО в 2021 году
Более 10 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения ЮВО в Краснодарском крае
Военные инженеры ЗВО подготовили специальную технику для помощи гражданскому населению в случае снегопада в Воронежской области

Метки:
Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false