06.01.2022 (09:30)

В Северной Осетии инженерные подразделения ЮВО провели тренировку по устранению ЧС

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли тренировки среди инженерных подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

Комплекс тренировок включал в себя устранение селевых завалов с использованием специальной техники, возобновление подачи воды, устранение последствий лавин.

Основной упор был направлен на восстановление систем водоснабжения и отчистки воды для населения. Военнослужащие использовали станцию комплексной отчистки воды «СКОВ-10», производительность станции зависит от степени загрязнения воды, но в среднем составляет 8-10 куб. м воды в час.

В станции установлены 64 ультратонких фильтра, под давлением очищающих воду от естественных загрязнений. После них вода проходит через угольный фильтр, а затем попадает в бактерицидную ультрафиолетовую установку. На выходе из устройства получается чистая питьевая вода.

Станция комплексной отчистки воды «СКОВ-10» применяется для обеспечения группировки российских воск в Сирийской Арабской республике, а также была задействована на учениях «Кавказ-2020».

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