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06.01.2022 (08:45)

В ходе акции «Елка желаний» в Чите военнослужащие ВВО организовали для детей катание на новейшем бронеавтомобиле "Тайфун-К "

В ходе акции «Елка желаний» в Чите командующий общевойсковой армией Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае,  вручил детям подарки и, обращаясь к ним, пожелал крепкого здоровья и  исполнения самых заветных желаний.

Ранее, дети из семей военнослужащих написали свои пожелания в письмах Деду Морозу. Некоторые из них были выполнены ещё до наступления Нового года. По желанию маленьких Ромы и Димы Елиных, военнослужащие одного из подразделений ВВО прокатили их вместе с мамой Татьяной Анатольевной на новейшем бронеавтомобиле «Тайфун-К», партия которых недавно поступила в подразделение. Также, для ребят было организовано занятие по огневой подготовке в стрелковом тире, где им была предоставлена возможность пострелять из пистолета Макарова. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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