Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2022 (08:40)

Военнослужащие ПВО ЦВО устроили новогодний праздник для воспитанников дома ребенка в городе Ангарске

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в г.Ангарск, в рамках акции «Подари праздник детям» поздравили воспитанников «Ангарского областного специализированного дома ребенка» с Новым годом.

Командование соединения организовало для воспитанников настоящий новогодний бал-маскарад, куда пригласили аниматоров и сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Дети водили хороводы, пели песни, танцевали и вместе с военнослужащими принимали участие в различных конкурсах.

В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка вручили детям сладкие новогодние подарки, а военнослужащие пожелали исполнения самых заветных желаний в Новом 2022 году.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В новогодние праздники подразделения антитеррора ЦВО более 40 раз отразили условное нападение противника в Поволжье
Военнослужащие горных подразделений ЦВО проходят курс зимней подготовки в учебном центре «Ергаки»
Более 50 единиц техники получили связисты ЦВО в 2021 году
Около 100 учений состоялось на российской военной базе в Таджикистане в 2021 году

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false