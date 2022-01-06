06.01.2022 (08:40)
Военнослужащие ПВО ЦВО устроили новогодний праздник для воспитанников дома ребенка в городе Ангарске
Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в г.Ангарск, в рамках акции «Подари праздник детям» поздравили воспитанников «Ангарского областного специализированного дома ребенка» с Новым годом.
Командование соединения организовало для воспитанников настоящий новогодний бал-маскарад, куда пригласили аниматоров и сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Дети водили хороводы, пели песни, танцевали и вместе с военнослужащими принимали участие в различных конкурсах.
В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка вручили детям сладкие новогодние подарки, а военнослужащие пожелали исполнения самых заветных желаний в Новом 2022 году.
Новости по теме:
В новогодние праздники подразделения антитеррора ЦВО более 40 раз отразили условное нападение противника в Поволжье
Метки: