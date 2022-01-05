05.01.2022 (23:45)

49 лет назад на полигоне «Слободка» под Тулой впервые проведено успешное десантирование личного состава внутри боевой машины десанта

5 января 1973 года на полигоне Тульской гвардеи?скои? воздушно-десантнои? дивизии «Слободка» произошло первое в мире десантирование военнослужащих внутри боевои? машины десанта (БМД-1).

Успешное десантирование экипажа внутри БМД из самолета Ан-12Б заключалось в использовании специально разработанных парашютных систем. Комплекс получил название «Кентавр». Для преодоления перегрузок людьми внутри БМД-1 установили упрощенные варианты космических кресел «Казбек-Д».

Командиром и механиком-водителем был преподаватель десантного училища подполковник Леонид Зуев, наводчиком-оператором старший лейтенант Александр Маргелов, - сын командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Десантирование прошло успешно.

Новый способ десантирования в разы повышал мобильность Воздушно-десантных войск, давая возможность молниеноснои? высадки в заданнои? точке, что значительно сокращало время приведения машины в боевую готовность для боевого применения и поддержки десантников своей огневой мощью.

Накануне учении? командующий ВДВ генерал армии В.Ф. Маргелов был настолько уверен в надежности и безопасности конструкции машины, что хотел сам участвовать в первом спуске.

Этот день золотыми буквами вписан в историю развития современных Воздушно-десантных войск.

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