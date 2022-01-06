06.01.2022 (09:00)

В Севастополе в новогодних представлениях приняли участие более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота

В Севастопольском доме офицеров флота (ДОФ) в период с 29 декабря 2021 года по 06 января 2022 года прошли новогодние представления для детей военнослужащих и гражданского персонала Севастопольского гарнизона.

Юные зрители приняли участие в представлениях «Здравствуй праздник «Новый год» и посмотрели спектакли «По следам снежной королевы» и «Мороз Иванович», подготовленные для различных возрастных категорий детей.

В праздновании Нового года в Севастопольском ДОФ приняли участие более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала соединений и частей флота.

Наряду с мероприятиями для детей в Доме офицеров флота спланированы и проводятся мероприятия для взрослых черноморцев, на 7 января анонсирован концерт «Рождественские посиделки» ансамбля «Калинка», а 9 января на сцене ДОФ выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с программой «Новогодний калейдоскоп».

Все праздничные мероприятия проходят с соблюдением противоэпидемических мер, действующих в регионе.

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