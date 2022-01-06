06.01.2022 (08:30)

За прошедший год около 100 курсантов Государственного морского университета прошли стажировку на кораблях Черноморского флота

В Новороссийске за прошедший год около 100 курсантов Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошли практическую стажировку на боевых кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота (ЧФ).

В ходе стажировки курсанты освоили элементы морской практики, изучили должностные обязанности членов экипажей, устройство, тактико-технические характеристики и принципы работы корабельных систем и механизмов. Молодые люди получили навыки по борьбе за живучесть кораблей при ликвидации условного пожара и при поступлении забортной воды.

Кроме того, курсанты исполняли должностные обязанности по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», а также несли в составе экипажей кораблей и судов различные вахты и дежурства.

Практическое обучение будущих моряков осуществлялось в соединении кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ), в том числе на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», малых противолодочных кораблях «Касимов» и «Ейск», а также на вспомогательных судах.

В завершении стажировки курсанты сдали зачеты командирам кораблей и боевых частей, которые в свою очередь подготовили отзывы на каждого стажера о его готовности к выполнению задач по специальности.

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