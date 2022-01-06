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06.01.2022 (05:30)

В новогодние праздники подразделения антитеррора ЦВО более 40 раз отразили условное нападение противника в Поволжье

С начала нового года подразделения антитеррора Центрального военного округа провели более 40 учений по противодействию терроризму на соединения и воинские части, дислоцированные в регионах Поволжья.

По замыслу практических действий, «боевики» прорывались на территорию военных городков для проведения террористических актов и захвата заложников. После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и уничтожали вооруженные формирования. В ходе комплексных тренировок также отрабатывались вопросы штурма зданий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и обнаружение отравляющих веществ.

Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных средств воинских частей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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