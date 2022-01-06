06.01.2022 (05:10)

Военнослужащие горных подразделений ЦВО проходят курс зимней подготовки в учебном центре «Ергаки»

Военнослужащие горных подразделений Центрального военного округа проходят курс горной подготовки и реабилитации на базе 5 учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном на территории Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря.

В настоящий момент Центр осуществляет подготовку военнослужащих горных подразделений ЦВО, предназначенных для действий в горной и высокогорной местности. На учебной базе Центра военнослужащие проходят не только одиночную подготовку, но и отрабатывают действия в составе подразделений по тактико-специальной, горной, специальной горнолыжной подготовке, а также осваивают способы выживания в тайге в различных погодных условиях под руководством опытных инструкторов. Естественные природные условия: скалы, горные реки, глубокий снег - обеспечивают возможность оттачивать разнообразные навыки преодоления препятствий. А чистый горный воздух и вода с насыщенным составом дают мощный оздоровительный эффект военнослужащим, прибывшим на реабилитацию.

Для реабилитации военнослужащих, в центре имеется спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и рядом оздоровительных процедур, кроме этого, на базе комплекса для физического развития военнослужащих есть тренажерный зал.

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