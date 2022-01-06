06.01.2022 (04:30)

Более 50 единиц техники получили связисты ЦВО в 2021 году

Войска связи Центрального военного округа (ЦВО) получили более 50 единиц техники связи в 2021 году.

Новая техника позволяет устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В машинах значительно улучшена эргономика, они оборудованы системой кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

Также в округ поступили две машины управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр", которые прошли апробацию на крупнейшем в 2021 году двустороннем командно-штабном учении 2 и 41 общевойсковых армий и доказали свою эффективность.

П-230Т предназначена для обеспечения пункта управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность.

Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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