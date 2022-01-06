06.01.2022 (04:00)

Около 100 учений состоялось на российской военной базе в Таджикистане в 2021 году

Около 100 различных учений состоялось с подразделениями 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2021 году.

Ротные тактические, батальонные тактические, специальные, тактико-специальные учения были проведены на горных полигонах «Ляур», «Самбули» и «Харб-Майдон». Все эпизоды отрабатывались с применением подразделений оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, а также артиллерии.

В соответствии с планом боевой подготовки за 2021 год, количество часов, отведенных на занятия по тактической подготовке, увеличилось на 5 % в сравнении с 2020 годом, также было увеличено количество часов занятий по вождению боевых машин и автомобилей более чем на 8 %. Помимо этого, с военнослужащими за год было проведено более 1,5 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатомётов. Свыше 2 тыс. занятий состоялось по тактической и тактико-специальной подготовкам различного уровня, в ходе которых отрабатывались вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными подразделениями, средствами противовоздушной обороны.

На автодромах и танкодромах состоялось более 800 практических занятий по вождению боевых и специальных машин. Общий навод для водителей колесной и гусеничной техники составил почти 110 тыс. километров.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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