06.01.2022 (03:30)

Российские военные в Киргизии провели благотворительную акцию для подшефных многодетных семей

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии провели благотворительную акцию для подшефных многодетных семей, проживающих в городе Кант и его пригороде.

Российские военнослужащие обеспечили семьи наборами продовольствия, в которые вошли крупы, масла, яйца и другие продукты, детям передали сладкие подарки. Кроме того, военные передали комплекты бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, а также предметы первой необходимости. Гостей встретили тепло и поблагодарили за оказанную помощь.

Военнослужащие российской военной базы регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости.

Российская военная база является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основная задача военной базы – контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

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