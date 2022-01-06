06.01.2022 (00:30)
Верующие военнослужащие Тихоокеанского флота смогут принять участие в Рождественских службах на территории воинских гарнизонов
Верующие военнослужащие соединений и воинских частей Тихоокеанского флота смогут принять участие в Рождественских службах в воинских храмах и корабельных молитвенных комнатах на территории воинских гарнизонов.
Мероприятия будет проведены с соблюдением действующих в регионах противоэпидемических мер.
Каждый командир будет организовывать порядок централизованного посещения культовых мест. Всем желающим будет предоставлено право посетить церкви и поучаствовать в службе в соответствии с вместимостью помещений. Во время службы будет соблюдена необходимая социальная дистанция.
Кроме того, в комнатах досуга и кают-компаниях кораблей Тихоокеанского флота будет обеспечена трансляция Рождественской службы из храма Христа Спасителя.
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