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06.01.2022 (00:30)

Верующие военнослужащие Тихоокеанского флота смогут принять участие в Рождественских службах на территории воинских гарнизонов

Верующие военнослужащие соединений и воинских частей Тихоокеанского флота смогут принять участие в Рождественских службах в воинских храмах и корабельных молитвенных комнатах на территории воинских гарнизонов.

Мероприятия будет проведены с соблюдением действующих в регионах противоэпидемических мер.

Каждый командир будет организовывать порядок централизованного посещения культовых мест. Всем желающим будет предоставлено право посетить церкви и поучаствовать в службе в соответствии с вместимостью помещений. Во время службы будет соблюдена необходимая социальная дистанция.

Кроме того, в комнатах досуга и кают-компаниях кораблей Тихоокеанского флота будет обеспечена трансляция Рождественской службы из храма Христа Спасителя.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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