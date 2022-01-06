06.01.2022 (08:00)

Арктическая группировка Северного флота обеспечит безопасность на Северном морском пути

Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в ходе очередного похода.

Североморцы отправятся в традиционный одиннадцатый поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента.

Будет уделено значительное внимание отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений.

Отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

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