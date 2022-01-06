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06.01.2022 (06:30)

Летчики ЗВО надежно защищают воздушные границы России даже в новогодние праздники

Летчики истребительного и бомбардировочного авиационных полков Западного военного округа несут боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации в новогодние праздники.

Каждый пилот истребителей Су-30СМ успешно сдал квалификационный экзамен по уничтожению условных вражеских систем ПВО, перехвату воздушных судов без использования авиационных средств поражения и работе с одиночными целями «противника» в сложных метеорологических условиях.

К несению боевого дежурства по охране воздушных границ России привлечены как опытные пилоты с многолетней выслугой, так и молодые офицеры, выпустившиеся из учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации в 2020 году и подтвердившие соответствующий квалификационный уровень на экзамене.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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