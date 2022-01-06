06.01.2022 (07:00)

Мотострелки ЗВО в Ленинградской области в полевых условиях смогут автономно обеспечить себя чистейшей питьевой водой

На оснащение мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области поступила новая станция комплексной очистки воды СКО-10К, что приведет к существенному улучшению водоснабжения войск в полевых условиях.

Новая станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также от отравляющих, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Она гарантирует обеспечение водой питьевого качества армейских подразделений, выполняющих боевые задачи в различных климатических зонах, при любых погодных условиях и практически без ограничений по требованиям к исходной воде.

В новой станции реализована современная безреагентная ресурсосберегающая мембранная технология очистки воды, что позволяет в 2-3 раза сократить время ее развертывания и свертывания, а также в 5-10 раз повысить ресурс работы фильтрационных аппаратов по сравнению с предшествующим образцом. При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется эффективный метод ее обеззараживания путем ультрафиолетового облучения.

Благодаря применению новых технологий существенно улучшится качество очистки воды, причем при значительно большем количестве загрязнителей. Станция СКО-10К способна получать питьевую воду из природной, в том числе и зараженной различными бактериями и вирусами. А также из воды с высокой степенью загрязнения механическими частицами, взвесями, коллоидными органическими соединениями (включая боевые отравляющие вещества) и радионуклидами.

В конструкции новой станции все процессы очистки и обеззараживания воды полностью автоматизированы. Она смонтирована на современном высокопроходимом шасси КамАЗ-6350.

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