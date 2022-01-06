06.01.2022 (06:00)

Учебные центры ВКС подготовки более 7,5 тыс. военнослужащих

В учебных центрах Воздушно-космических сил программы подготовки младших специалистов за год выполнены в полном объеме.

Для соединений и воинских частей Воздушно-космических сил подготовлено более 7500 военнослужащих.

«Важным компонентом в системе боевой подготовки является использование современных средств обучения. Сочетание принципов теоретического обучения с практической отработкой на тренажерах, позволяет лучше усваивать учебный материал и формировать умения и навыки», - заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Андрей Юдин.

Главным командованием ВКС непрерывно ведется работа по оснащению воинских частей современными техническими средствами обучения. По итогу 2021 года осуществлена поставка более 25 тренажеров для обучения личного состава на современной технике, такой как самолеты: Ту-160, Су-34, Су-30см, МиГ-31бм, ДА-42т, вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-26, Ми-8амтш и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

В рамках совершенствования и развития учебно-материальной базы в Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» поставлена модульная технико-эксплуатационная часть вертолетная (учебная), в которой развернуты места для обучения курсантов выполнению регламентных работ и войскового ремонта на вертолетах Ка-52 и Ми-28. А в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков обновлен парашютно-десантный городок и стрелковый тир.



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