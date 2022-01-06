06.01.2022 (04:45)
В Амурском соединении дальней авиации проведён всеобщий день здоровья и спорта
В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведен всеобщий день здоровья и спорта.
Для военнослужащих и членов их семей, в рамках военно-политической работы и пропаганды здорового образа жизни была организована лыжная гонка.
В процессе состязаний в лыжном беге спортсменам предстояли старты на преодоление таких циклических дистанций, как 5, 10 и 15 км в личном и эстафетном забеге.
После окончания соревнований участников ждали призы в номинациях: «Самый опытный спортсмен», и «Самая опытная спортсменка». Лучшие команды и сильнейшие спортсмены награждены грамотами и соответствующими кубками лыжной гонки.
Мероприятие проведено под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.