06.01.2022 (04:45)

В Амурском соединении дальней авиации проведён всеобщий день здоровья и спорта

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведен всеобщий день здоровья и спорта.

Для военнослужащих и членов их семей, в рамках военно-политической работы и пропаганды здорового образа жизни была организована лыжная гонка.

В процессе состязаний в лыжном беге спортсменам предстояли старты на преодоление таких циклических дистанций, как 5, 10 и 15 км в личном и эстафетном забеге.

После окончания соревнований участников ждали призы в номинациях: «Самый опытный спортсмен», и «Самая опытная спортсменка». Лучшие команды и сильнейшие спортсмены награждены грамотами и соответствующими кубками лыжной гонки.

Мероприятие проведено под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.



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