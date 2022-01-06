06.01.2022 (02:45)

Творческая группа ЦОК ВКС представила праздничную программу «Новогодний музыкальный фейерверк» для военнослужащих ПВО-ПРО

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации и артисты города Москвы представили праздничную программу «Новогодний музыкальный фейерверк» для военнослужащих соединения противовоздушной обороны

1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения).

Концерт состоялся в клубе воинской части в подмосковном Лобаново. Участники концерта продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, показав яркие выступления, которые, наверняка, запомнятся военнослужащим.

С музыкальным поздравлением к военнослужащим выступили артисты творческой группы ЦОК ВКС: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Сергей Лашманов, Ксения Брагина, Анастасия Артёмова, певица Юнона и солист группы «Баян Микс» Сергей Котков, которые подарили всем известные и любимые песни в своем исполнении.

Ведущей праздничного концерта в образе Снегурочки выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Ионина.

Каждый военнослужащий получил поздравительную открытку, которую сделали своими руками юнармейцы Центра патриотического воспитания ВКС (при ЦОК ВКС) в рамках акции «ПОЗДРАВЬ СОЛДАТА».

С поздравлением в адрес участников концерта обратились представители командования части, выразившие признательность за яркое и высокохудожественное выступление творческой группы ЦОК ВКС. Под аплодисменты исполнителям и организаторам концерта были вручены благодарственные письма и цветы.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Главным командованием ВКС и Центральным офицерским клубом ВКС.

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