06.01.2022 (02:45)
Творческая группа ЦОК ВКС представила праздничную программу «Новогодний музыкальный фейерверк» для военнослужащих ПВО-ПРО
Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации и артисты города Москвы представили праздничную программу «Новогодний музыкальный фейерверк» для военнослужащих соединения противовоздушной обороны
1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения).
Концерт состоялся в клубе воинской части в подмосковном Лобаново. Участники концерта продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, показав яркие выступления, которые, наверняка, запомнятся военнослужащим.
С музыкальным поздравлением к военнослужащим выступили артисты творческой группы ЦОК ВКС: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Сергей Лашманов, Ксения Брагина, Анастасия Артёмова, певица Юнона и солист группы «Баян Микс» Сергей Котков, которые подарили всем известные и любимые песни в своем исполнении.
Ведущей праздничного концерта в образе Снегурочки выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Ионина.
Каждый военнослужащий получил поздравительную открытку, которую сделали своими руками юнармейцы Центра патриотического воспитания ВКС (при ЦОК ВКС) в рамках акции «ПОЗДРАВЬ СОЛДАТА».
С поздравлением в адрес участников концерта обратились представители командования части, выразившие признательность за яркое и высокохудожественное выступление творческой группы ЦОК ВКС. Под аплодисменты исполнителям и организаторам концерта были вручены благодарственные письма и цветы.
Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Главным командованием ВКС и Центральным офицерским клубом ВКС.