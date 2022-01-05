05.01.2022 (22:30)
В Доме офицеров Балтийского флота прошла Новогодняя Елка от имени командующего флотом
Приглашение на главную Новогоднюю Ёлку получили свыше 100 для детей военнослужащих и гражданского персонала флота. Для проведения детского праздника в Доме офицеров флота установлена новогодняя ёлка, декорации, музыкальное и световое оборудование.
В рамках праздничной программы, помимо традиционного новогоднего хоровода, творческими коллективами флотского учреждения культуры маленьким зрителям было показано новогоднее представление.
Детей и родителей с Новым годом, от имени командующего Балтийским флотом поздравили представители органов военного управления флота, а также вручили всем маленьким гостям новогодние подарки.
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