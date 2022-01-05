Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (22:30)

В Доме офицеров Балтийского флота прошла Новогодняя Елка от имени командующего флотом

Приглашение на главную Новогоднюю Ёлку получили свыше 100 для детей военнослужащих и гражданского персонала флота.  Для проведения детского праздника в Доме офицеров флота установлена новогодняя ёлка, декорации, музыкальное и световое оборудование.

В рамках праздничной программы, помимо традиционного новогоднего хоровода, творческими коллективами флотского учреждения культуры маленьким зрителям было показано новогоднее представление.

Детей и родителей с Новым годом, от имени командующего Балтийским флотом поздравили представители органов военного управления флота, а также вручили всем маленьким гостям новогодние подарки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 3-х тысяч военнослужащих по контракту ЗВО прошли курсы «выживания»
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили ветеранов с новогодними праздниками
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
Численность юнармейцев, подшефных общевойсковой армии ЗВО в регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек

Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false