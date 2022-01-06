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06.01.2022 (01:35)

Юнармейцы посетили музей боевой славы авиационного полка в Заполярье

В рамках запланированных культурно-досуговых мероприятий в новогодние праздничные дни, военнослужащие дальней авиации провели экскурсию в музеи боевой славы авиационного полка для юнармейцев отряда "Экипаж" из подшефной школы города Оленегорска. 

          Целью данного мероприятия являлась приобщение школьников к истории военных лет, а также популяризация подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой Отечественной войны.

          С большим интересом присутствующие рассматривали авиационную технику и слушали экскурсовода, который подробно рассказал о истории, этапах становления и развития авиационного полка дальней авиации, а также познакомил с основными направлениями его деятельности. По ходу рассказов акцентировал особое внимание на музейных экспонатах, личных вещах и наградах ветеранов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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