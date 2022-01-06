06.01.2022 (01:35)

Юнармейцы посетили музей боевой славы авиационного полка в Заполярье

В рамках запланированных культурно-досуговых мероприятий в новогодние праздничные дни, военнослужащие дальней авиации провели экскурсию в музеи боевой славы авиационного полка для юнармейцев отряда "Экипаж" из подшефной школы города Оленегорска.

Целью данного мероприятия являлась приобщение школьников к истории военных лет, а также популяризация подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой Отечественной войны.

С большим интересом присутствующие рассматривали авиационную технику и слушали экскурсовода, который подробно рассказал о истории, этапах становления и развития авиационного полка дальней авиации, а также познакомил с основными направлениями его деятельности. По ходу рассказов акцентировал особое внимание на музейных экспонатах, личных вещах и наградах ветеранов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице