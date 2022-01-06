06.01.2022 (06:10)
Российские десантники в ходе учений и занятий по боевой подготовке совершили более 187 тыс. прыжков с парашютом и десантировали 328 единиц боевой техники и грузов
Военнослужащие Воздушно-десантных войск в ходе учений и занятий по боевой подготовке совершили более 187 тыс. прыжков с парашютом различных модификаций.
Подготовлено и десантировано 328 единиц вооружения, военной, специальной техники и грузов, что на 10% превысило показатели прошлого года.
В ходе совместного стратегического учения «Запад-2021», проведенного учения из самолетов военно-транспортной авиации на шесть площадок приземления, в том числе в Республике Беларусь, днем и ночью, было десантировано более 1800 военнослужащих и 124 единицы техники и грузов.
Впервые в Рязанской области на площадку приземления «Житово» была осуществлена выброска батальона Тульской дивизии на современных боевых машинах десанта БМД-4М с применением современных средств десантирования.
В рамках стратегического учения проведено первое в истории успешное десантирование парашютным способом медицинского отряда Ивановской воздушно-десантной дивизии в полном составе с медицинским персоналом и оборудованием.
Командованием продолжается работа по поиску новых форм и способов применения соединений и воинских частей, внедряются передовые формы методы обучения войск, осуществляются перевооружение на современные образцы вооружения и военной техники. Для обучения личного состава активно используются тренажеры для отработки действия десантника в воздухе.