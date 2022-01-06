06.01.2022 (03:05)

Спецназ ВВО в Забайкалье активно осваивает новый вид боевой подготовки сухопутных войск МО РФ – армейскую тактическую стрельбу

С военнослужащими групп специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, по окончании праздничных дней, начинаются первые занятия по новому виду боевой подготовки сухопутных войск – армейской тактической стрельбе.

Тренировки будут проведены в рамках подготовки бойцов спецназа к участию в отборочных и основных этапах конкурса армейских международных игр (АрМИ) 2022 года – «Тактический стрелок».

Учебные занятия проводятся в стрелковом тире, как под руководством командиров групп подразделения, так и с участием инструкторов регионального отделения федерации пулевой стрельбы.

При этом военнослужащие детально осваивают подготовку стрелкового оружия, подгонку снаряжения, а также последовательность действий по сигналу руководителя на начало стрельбы и при ведении огня. Кроме этого, с целью качественной подготовки, после каждого этапа стрельбы до каждого военнослужащего доводятся общие и индивидуальные ошибки, которые должны быть учтены в последующем. Итоговая оценка личного состава складывается по результатам поражения мишеней с различных дистанций.

В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие ведут огонь из пистолетов Макарова (ПМ) и Ярыгина (ПЯ) «Грач», состоящих на вооружении, применяют индивидуальные средства бронезащиты, а также специальные очки и наушники.

Занятия также организованы на специально оборудованной площадке с выстроенными препятствиями на одном из полигонов ВВО, где военнослужащие в снаряжении с использованием штатного стрелкового оружия тренируются в поражении целей из различных положений со сменой огневых позиций, за ограниченное время. При этом военнослужащие при стрельбе задействуют сразу несколько образцов стрелкового оружия – пистолет Макарова, Ярыгина, новейшие автоматы АК-12.

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