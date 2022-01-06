06.01.2022 (02:30)

На Востоке России проведена тренировка с подразделениями ЗРС С-400 «Триумф» Восточного военного округа

Военнослужащие зенитных ракетных полков объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях, провели тренировку на ЗРС С-400 «Триумф» по отражению авианалета условного противника.

Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению учебных целей.

В ходе тренировки по ПВО расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и выполнили учебные (электронные) пуски ракет. Полет авиации условного противника моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем.

Представители штаба объединения ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки проходят постоянно. Они необходимы, чтобы поддерживать уровень высокой боеготовности расчетов зенитных ракетных комплексов.

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