06.01.2022 (02:00)
Более тысячи мероприятий проведено в ВВО для подготовки сержантов и прапорщиков
В 2021 году в рамках профессионально-должностной подготовки сержантов и прапорщиков в соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведено более 1 тысячи мероприятий.
Стоит отметить, что для профессиональной подготовки сержантов и прапорщиков в 2021 году организованы более 600 инструкторско-методических занятий, более 200 контрольных занятий, десятки семинаров, тренировок, классно-групповых занятий.
Сержанты и прапорщики показывали свои знания и навыки на занятиях тактической, тактико-специальной, огневой, специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите, сдавали зачеты по вождению боевых машин.
Новости по теме:
На Камчатке артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли склоны Вилючинского вулкана для спуска лавин
Стабильное энерго и теплоснабжение для объектов ВВО обеспечила ФГБУ «ЦЖКУ» в 2021 году на территории Республики Бурятия
Сверхнормативный запас топлива создан в котельных общевойсковой армии ВВО в Приморском крае на новогодние праздники
Метки: