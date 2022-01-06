06.01.2022 (02:00)

Более тысячи мероприятий проведено в ВВО для подготовки сержантов и прапорщиков

В 2021 году в рамках профессионально-должностной подготовки сержантов и прапорщиков в соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведено более 1 тысячи мероприятий.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки сержантов и прапорщиков в 2021 году организованы более 600 инструкторско-методических занятий, более 200 контрольных занятий, десятки семинаров, тренировок, классно-групповых занятий.

Сержанты и прапорщики показывали свои знания и навыки на занятиях тактической, тактико-специальной, огневой, специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите, сдавали зачеты по вождению боевых машин.

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