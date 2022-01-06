Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2022 (02:00)

Более тысячи мероприятий проведено в ВВО для подготовки сержантов и прапорщиков

В 2021 году  в рамках профессионально-должностной подготовки сержантов и прапорщиков в соединениях и воинских частях Восточного военного округа проведено более 1 тысячи мероприятий.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки сержантов и прапорщиков в 2021 году организованы более 600 инструкторско-методических занятий, более 200 контрольных занятий, десятки семинаров, тренировок, классно-групповых занятий.

Сержанты и прапорщики показывали свои знания и навыки на занятиях тактической, тактико-специальной, огневой, специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите, сдавали зачеты по вождению боевых машин.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли склоны Вилючинского вулкана для спуска лавин
Стабильное энерго и теплоснабжение для объектов ВВО обеспечила ФГБУ «ЦЖКУ» в 2021 году на территории Республики Бурятия
Сверхнормативный запас топлива создан в котельных общевойсковой армии ВВО в Приморском крае на новогодние праздники
Расчеты С-300 «Фаворит» в Забайкалье отразили авиаудар условного противника

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false