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06.01.2022 (01:30)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах отработали сотни огневых задач в минувшем году

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах в минувшем году приняли участие более чем в 30 тактических учениях и выполнили порядка 60 тренировок по стрельбе и управлению огнём.

В условиях сильно пересечённой местности, морского побережья и сложных погодных условиях в 2021 году артиллеристы отработали сотни огневых задач с применением 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм возимых минометов «Сани».

Для обнаружения целей и корректировки огня артиллерийских орудий применялись современные комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3».

В ходе проведения масштабного учения по противодесантной обороне, артиллеристы армейского корпуса ВВО осваивали новые приемы и способы решения поставленных задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с армейской авиацией и силами Тихоокеанского флота (ТОФ).

В минувшем году артиллеристами армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах было израсходовано снарядов и мин различного калибра на 15 процентов больше чем в аналогичном периоде 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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