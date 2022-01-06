06.01.2022 (01:00)
Топографы общевойсковой армии ВВО в Бурятии, в текущем году подготовили более 350 карт и макетов
Военнослужащие топографической службы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Республики Бурятия, за 2021 учебный год создали более 350 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации.
Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО.
Применяя современные топопривязчики, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии.
Всего за минувший год топографы общевойсковой армии ВВО выполнили сотни задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке.
Новости по теме:
На Камчатке артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли склоны Вилючинского вулкана для спуска лавин
Стабильное энерго и теплоснабжение для объектов ВВО обеспечила ФГБУ «ЦЖКУ» в 2021 году на территории Республики Бурятия
Сверхнормативный запас топлива создан в котельных общевойсковой армии ВВО в Приморском крае на новогодние праздники
Метки: