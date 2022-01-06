06.01.2022 (01:00)

Топографы общевойсковой армии ВВО в Бурятии, в текущем году подготовили более 350 карт и макетов

Военнослужащие топографической службы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Республики Бурятия, за 2021 учебный год создали более 350 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО.

Применяя современные топопривязчики, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии.

Всего за минувший год топографы общевойсковой армии ВВО выполнили сотни задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке.

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