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05.01.2022 (17:55)

На Камчатке артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли склоны Вилючинского вулкана для спуска лавин

На Камчатке артиллеристы соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края провели обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана.

Обстрел склонов сопок проводился на лавиноопасных направлениях из 120 миллиметровых миномётов. Огневые позиции расчётов находились на безопасном удалении. В районе работы заранее было осуществлено предварительное оповещение населения и выставлено оцепление.

К мероприятию по обстрелу лавинных участков привлечено более 10 военнослужащих артиллерийского подразделения соединения морской пехоты ТОФ.

Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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