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05.01.2022 (17:40)

Командование Северного флота исполнило желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области

Фото Видео

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» командование Северного флота исполнило новогоднее желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прибыли в поселок Щукозеро Мурманской области домой к Аделине, где от лица командования флотом поздравили девочку и её семью с Новым годом.

Аделине и её младшему брату Илье  были вручены новогодние подарки, о которых они мечтали, а для всей семьи была создана атмосфера новогоднего праздника.

Ребята очень обрадовались и поблагодарили гостей за исполнение желаний, а Аделина рассказала новогоднее стихотворение.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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