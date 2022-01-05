05.01.2022 (17:40)

Командование Северного флота исполнило желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командование Северного флота исполнило желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» командование Северного флота исполнило новогоднее желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прибыли в поселок Щукозеро Мурманской области домой к Аделине, где от лица командования флотом поздравили девочку и её семью с Новым годом.

Аделине и её младшему брату Илье были вручены новогодние подарки, о которых они мечтали, а для всей семьи была создана атмосфера новогоднего праздника.

Ребята очень обрадовались и поблагодарили гостей за исполнение желаний, а Аделина рассказала новогоднее стихотворение.

Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

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