05.01.2022 (17:40)
Командование Северного флота исполнило желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области
В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» командование Северного флота исполнило новогоднее желание пятилетней Аделины Когиной из Мурманской области.
Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прибыли в поселок Щукозеро Мурманской области домой к Аделине, где от лица командования флотом поздравили девочку и её семью с Новым годом.
Аделине и её младшему брату Илье были вручены новогодние подарки, о которых они мечтали, а для всей семьи была создана атмосфера новогоднего праздника.
Ребята очень обрадовались и поблагодарили гостей за исполнение желаний, а Аделина рассказала новогоднее стихотворение.
Акция проходит в России с 2018 года на всей территории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.