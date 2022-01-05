05.01.2022 (17:10)

Военнослужащие ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского учреждения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского учреждения

Военнослужащие автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) поздравили детей и администрацию реабилитационного центра в Екатеринбурге с Новым годом.

Поздравить воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга приехали заместитель начальника управления военно-политической работы Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ренат Кудояров и начальник автобронетанковой службы полковник Ханиф Бегловым.

В ходе визита военнослужащие ЦВО передали учреждению наборы сладостей, фрукты и плазменный телевизор.

Отдельным подарком стал новогодний спектакль в исполнении артистов окружного дома офицеров ЦВО.

Также в рамках праздничного мероприятия была запущена годовая акция "Доска желаний", в ходе которой учреждению юыла передана магнитная доска для написания на ней просьб и пожеланий от воспитанников учреждение в течение следующего года.

"По аналогии с всероссийской акцией "Ёлка желаний" решением командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в подшефных детских учреждениях в границах ответственности военного округа в течение 2022 года пройдет акция "Доска желаний".В ходе нее военнослужащие ЦВО раз в месяц будут приезжать к детям и забирать их пожелания,написанные от руки и прикрепленные к доскам для последующего воплощения в жизнь",- сказал полковник Ханиф Беглов, поздравляя воспитанников и администрацию учреждения.

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