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05.01.2022 (16:45)

Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участника Великой Отечественной войны с 95-летием и Новым годом

В Самарской области военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа поздравили участника Великой Отечественной войны с 95-летием и Новым годом.

Праздник был организован для 95-летнего Истомина Николая Яковлевича (Орден Отечественной войны 1 степени, медали «За победу над Японией», «Жукова», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За отвагу»).

Военнослужащие поблагодарили ветерана за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали ему крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек». Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.

Акция по поздравлению участника войны была организована совместно с военными комиссариатами районов и Советом ветеранов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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