05.01.2022 (16:30)
Военная полиция ЦВО провела новогодний праздник для детей детского сада «Мозайка» в Новосибирске
Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа поздравили детей и воспитателей Новосибирского детского сада «Мозайка» с Новым годом.
Поздравить воспитанников детского сада военнослужащие приехали на служебном автомобиле «УАЗ-Патриот» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В ходе визита детям передали сладкие подарки и развивающие игрушки.
Кроме того, ребятам показали современную экипировку военнослужащих и дали возможность включить полицейскую сирену и мигалку на автомобиле, а также рассказали об особенностях военной службы и ответили на интересующие вопросы.
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