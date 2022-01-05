05.01.2022 (16:30)

Военная полиция ЦВО провела новогодний праздник для детей детского сада «Мозайка» в Новосибирске

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа поздравили детей и воспитателей Новосибирского детского сада «Мозайка» с Новым годом.

Поздравить воспитанников детского сада военнослужащие приехали на служебном автомобиле «УАЗ-Патриот» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В ходе визита детям передали сладкие подарки и развивающие игрушки.

Кроме того, ребятам показали современную экипировку военнослужащих и дали возможность включить полицейскую сирену и мигалку на автомобиле, а также рассказали об особенностях военной службы и ответили на интересующие вопросы.

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