Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (16:30)

Военная полиция ЦВО провела новогодний праздник для детей детского сада «Мозайка» в Новосибирске

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа поздравили детей и воспитателей Новосибирского детского сада «Мозайка» с Новым годом.

Поздравить воспитанников детского сада военнослужащие приехали на служебном автомобиле «УАЗ-Патриот» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В ходе визита детям передали сладкие подарки и развивающие игрушки.

Кроме того, ребятам показали современную экипировку военнослужащих и дали возможность включить полицейскую сирену и мигалку на автомобиле, а также рассказали об особенностях военной службы и ответили на интересующие вопросы.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные связисты ЦВО поздравили воспитанников детского учреждения с Новым годом и Рождеством в Новосибирской области
Военные врачи продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 в МФМЦ Минобороны России в Новосибирске
Около 200 учений провели подразделения РЭБ ЦВО в 2021 году
Уровень полевой выучки личного состава зенитно-ракетного соединения ЦВО в Сибири возрос на 20 процентов

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false