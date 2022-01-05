05.01.2022 (16:20)

Более 3-х тысяч военнослужащих по контракту ЗВО прошли курсы «выживания»

В Западном военном округе (ЗВО) с начала текущего года более 3-х тысяч военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, на базе окружных учебных центров и воинских частей, дислоцированных в Ленинградской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областях.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ЗВО.

В ходе практической части занятий обучаемые выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой, инженерной и физической подготовке.

Кроме того военнослужащие прошли один из психологически сложнейших элементов подготовки - «обкатку» танком, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входит совершение марш-броска с организацией ночевки, а также добычи воды и пищи.

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