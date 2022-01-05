05.01.2022 (16:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили ветеранов с новогодними праздниками

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом и наступающим Рождеством Христовы.

В рамках визита военнослужащие ОГРВ ПРРМ передали ветеранам подарки, продуктовые наборы, а юнармейцы вручили новогодние открытки с поздравлениями от себя и всего личного состава.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чаепитием фронтовики вспомнили и рассказали о своей службе и жизни в период Великой Отечественной войны и после нее, а также показали фотоальбом.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают необходимую помощь.

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