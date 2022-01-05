05.01.2022 (16:05)
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили ветеранов с новогодними праздниками
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом и наступающим Рождеством Христовы.
В рамках визита военнослужащие ОГРВ ПРРМ передали ветеранам подарки, продуктовые наборы, а юнармейцы вручили новогодние открытки с поздравлениями от себя и всего личного состава.
Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей и пригласили их за стол. За чаепитием фронтовики вспомнили и рассказали о своей службе и жизни в период Великой Отечественной войны и после нее, а также показали фотоальбом.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают необходимую помощь.
Новости по теме:
Численность юнармейцев, подшефных общевойсковой армии ЗВО в регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО традиционно примут участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2022»
Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022
Метки: