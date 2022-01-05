05.01.2022 (15:25)

Военные врачи продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 в МФМЦ Минобороны России в Новосибирске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные врачи продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 в МФМЦ Минобороны России в Новосибирске

Военные врачи многофункционального медицинского центра (МФМЦ) Министерства обороны России, расположенного в Новосибирске, продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 в новогодние праздники.

«В выходные и праздничные дни медицинский персонал работает согласно ранее утвержденного графика и это никак не сказывается на работе центра. Пациенты после клинического выздоровления и лабораторного подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции выписываются из отделений медицинского учреждения», - пояснила старший ординатор инфекционного отделения, майор медицинской службы Надежда Цыриторова.

Более 2200 пациентов прошли лечение от коронавирусной инфекции в МФМЦ в Новосибирске с начала его работы. Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей.

Одновременно в центре может быть размещено 160 пациентов. Центр оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.

На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет около 70%.

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