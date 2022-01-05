05.01.2022 (15:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.
В турнире, который проходил в рамках новогодней спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота охраны, второе место – 3 мотострелковая рота, команда роты материального обеспечения первое место.
Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую таблицу новогодней спартакиады.
Новости по теме:
Численность юнармейцев, подшефных общевойсковой армии ЗВО в регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО традиционно примут участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2022»
Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022
Метки: