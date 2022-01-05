05.01.2022 (14:15)

Численность юнармейцев, подшефных общевойсковой армии ЗВО в регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек

Численность членов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в подшефных гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек.

В 2021 году совместно с военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было проведено свыше 100 торжественных мероприятий по посвящению школьников Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской и Белгородской областей в ряды юнармейцев, на которых регулярно присутствовали члены ветеранских организаций, представители муниципальных и областных администраций, управление частей и соединений армии, а также другие почётные гости.

За прошедший год активисты региональных отделений «Юнармии» Центрального Черноземья принимали участие в более чем 3 тысячах военно-патриотических мероприятиях таких как «Ухоженный памятник», «Вахта памяти», «Письмо солдату», «Бессмертный полк моей семьи» и «Георгиевская ленточка», а в будние дни совершенствуют свои навыки в военно-прикладом мастерстве, спорте и учёбе.

Также юнармейцы регулярно помогают нуждающимся и недавно подарили свыше 100 подарков детям-сиротам в Воронежской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице