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05.01.2022 (14:15)

Численность юнармейцев, подшефных общевойсковой армии ЗВО в регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек

Численность членов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в подшефных гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии регионах Центрального Черноземья превысила 50 тысяч человек.

            В 2021 году совместно с военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было проведено свыше 100 торжественных мероприятий по посвящению школьников Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской и Белгородской областей в ряды юнармейцев, на которых регулярно присутствовали члены ветеранских организаций, представители муниципальных и областных администраций, управление частей и соединений армии, а также другие почётные гости.

            За прошедший год активисты региональных отделений «Юнармии» Центрального Черноземья принимали участие в более чем 3 тысячах военно-патриотических мероприятиях таких как «Ухоженный памятник», «Вахта памяти», «Письмо солдату», «Бессмертный полк моей семьи» и «Георгиевская ленточка», а в будние дни совершенствуют свои навыки в военно-прикладом мастерстве, спорте и учёбе.

            Также юнармейцы регулярно помогают нуждающимся и недавно подарили свыше 100 подарков детям-сиротам в Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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