05.01.2022 (14:50)

Ивановские десантники поздравили с Новым годом многодетные семьи военнослужащих и воспитанников подшефных юнармейских отрядов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ивановские десантники поздравили с Новым годом многодетные семьи военнослужащих и воспитанников подшефных юнармейских отрядов

Десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли в многодетные семьи военнослужащих соединения, которых поздравили с Новым 2022 годом и вручили новогодние подарки.

Накануне десантники совместно с организацией «Союз Десантников Ивановской области», посетили 7 общеобразовательную школу города Фурманова, где расположен один из подшефных кадетских классов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск. Накануне, более 20 ребят из этого отряда приняли присягу на верность Родине и юнармейскому движению.

В честь этой знаменательной даты военно-патриотический клуб – «Разведчик» подарил школьникам точную копию автомата Калашникова.

От «Союза Десантников Ивановской области» юнармейцам были вручены сладкие подарки на Новый год, а представителями соединения был представлен фильм о местах, откуда начинались боевые традиции легендарной гвардейской Свирской дивизии. Ребятам также были показаны вещи, найденные в местах боёв во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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