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05.01.2022 (14:10)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО традиционно примут участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2022»

С целью поддержки талантливых фотографов-любителей, проходящих военную службу в гвардейской танковой армии Западного военного округа, должностные лица военно-политические работники соединений организуют участие танкового объединения во всеармейском конкурсе на лучшую фотографию «Армия России. Фотовзгляд – 2022».

Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях.

В 2022-м году оснащение подразделений гвардейской танковой армии ЗВО фото и видео техникой позволит принять участие в конкурсе всех желающих, даже без своего оборудования.

Победителей в каждой номинации определят в мае этого года и наградят памятными призами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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