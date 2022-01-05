05.01.2022 (13:40)

Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022

Военнослужащие подразделений радиационной-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской и Нижегородской областях представят танковое объединение в отборочных этапах конкурсов «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА», «Белое солнце».

На полигонах «Алабино», «Головеньки», «Мулино» состоятся первые отборочные этапы к АрМИ-2022 среди специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты объединений, соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа.

В мероприятиях примут участие более 2,6 тыс. военнослужащих, и будет задействовано порядка 320 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Победители первых двух этапов представят танковую армию на окружном этапе среди объединений Западного военного округа.

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