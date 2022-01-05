Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2022 (13:40)

Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022

Военнослужащие подразделений радиационной-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Московской и Нижегородской областях представят танковое объединение в отборочных этапах конкурсов «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА», «Белое солнце».

На полигонах «Алабино», «Головеньки», «Мулино» состоятся первые отборочные этапы к АрМИ-2022 среди специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты объединений, соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа.

В мероприятиях примут участие более 2,6 тыс. военнослужащих, и будет задействовано порядка 320 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

         Победители первых двух этапов представят танковую армию на окружном этапе среди объединений Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики Балтийского флота провели учебные перехваты целей над Калининградской областью
Более 700 военнослужащих Балтийского флота были обеспечены служебным и постоянным жильем в 2021 году
Боевая техника Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа примет участие в параде в ознаменование 78-й годовщины снятия блокады города Ленинграда
Военные медики ЗВО в 2021 году помогли в борьбе с COVID 30 тыс. граждан в регионах дислокации

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false