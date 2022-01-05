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05.01.2022 (13:50)

В военной академии ВКО прошел спортивный праздник

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова прошел спортивный праздник для военнослужащих, членов их семьи и гражданского персонала, посвященный Дню здоровья и спорта.

В ходе праздника были организованны спортивные площадки для лыжной эстафеты, перетягивания каната и игры в волейбол. Для детей была организована отдельная номинация в лыжных гонках.

Перед началом соревнований прошло торжественное открытие на плацу академии, Начальник академии генерал-майор Андрей Семёнов поздравил всех с наступившим 2022 годом и наступающим Рождеством.

По окончанию соревнований за отличные результаты в своих номинациях военнослужащие получили грамоты и медали, а всем детям вручили сладкие подарки.

В празднике приняли участие более 200 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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