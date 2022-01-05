05.01.2022 (13:10)
Летчики Балтийского флота провели учебные перехваты целей над Калининградской областью
Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках плановой тренировки выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью.
Летчики-истребители в заданное нормативами время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, его принудительную посадку на аэродром.
Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.
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