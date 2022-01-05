05.01.2022 (13:10)

Летчики Балтийского флота провели учебные перехваты целей над Калининградской областью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики Балтийского флота провели учебные перехваты целей над Калининградской областью

Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках плановой тренировки выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью.

Летчики-истребители в заданное нормативами время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, его принудительную посадку на аэродром.

Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

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