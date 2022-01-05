05.01.2022 (12:50)

Более 700 военнослужащих Балтийского флота были обеспечены служебным и постоянным жильем в 2021 году

В 2021 году на Балтийском флоте активно решался вопрос по обеспечению военнослужащих служебным и постоянным жильем. Так в этом году через территориальный отдел Калининградский филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении более 700 военнослужащих, проходящих службу в Калининградской области.

Кроме того, в ушедшем году около 80 военнослужащих Балтийского флота, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту, для предоставления жилищной субсидии в 2021 году превысила 700 млн. рублей. Средняя сумма субсидии на семью военнослужащего в текущем году превысила девять млн. рублей.

Так же в наступившем году, для обеспечения служебным жильём военнослужащих Балтийского флота запланирован ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных домов по улицам Артиллерийская и Ломоносова в Калининграде.

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