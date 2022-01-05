05.01.2022 (12:35)

Боевая техника Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа примет участие в параде в ознаменование 78-й годовщины снятия блокады города Ленинграда

Техника и личный состав зенитных ракетных войск Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в составе сводной механизированной колонны примут участие в праздничном параде на Дворцовой площади в ознаменование 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» объединения в парадном строю пройдут по Дворцовой площади.

А в небе над городом пролетят боевые машины оперативно-тактической и армейской авиации армии. Экипажи поднимутся в воздух с разных аэродромов, чтобы соединиться в едином строю. Все летательные аппараты, несмотря на разницу в скорости, должны синхронно выйти на главный курс за несколько минут до прохода над главной площадью города.

Боевые расчёты приступили к репетициям уже в конце прошлого года, чтобы достойно представить войска Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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