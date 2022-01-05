05.01.2022 (12:10)

В 2022-м году войска ЮВО посвятят тактические учения исследовательской тематике

В замысел тактических учений с подразделениями Южного военного округа (ЮВО) в 2022-м учебном году будет заложена исследовательская тематика.

«Лучшие нестандартные методы и эффективные элементы боевого порядка, используемые командирами подразделений на учениях, будут внедряться в общую систему подготовки войск, что позволит наращивать составляющую видов и родов войск на поле боя», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников.

Батальонные тактические группы в новом учебном году продолжат осваивать новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров тактических групп и под их управлением будут задействованы мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотной авиацией, тактические группы аэрозольного противодействия и тактические радиоэлектронной маскировки.

В ходе двусторонних тактических учений широкое применение получат высокомобильные мотострелковые подразделения, действующие как на земле на бронетранспортерах и бронеавтомобилях, так и по воздуху на вертолетах армейской авиации. Командирам подразделений предстоит изучить и применять на практике боевые возможности вооружения вертолетов армейской авиации.

В боевой учебе командирам предстоит также совершенствовать способы применения тактических групп контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.

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