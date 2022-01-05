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05.01.2022 (11:10)

В 2022 году в войска РХБ защиты поступит на вооружение новая машина РХБ разведки РХМ-9

В 2022 году в подразделения войск РХБ защиты поступит новейшая  машина РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун-К».

Для данной машины разработаны абсолютно новые приборы РХБ разведки, которые позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами.

Машина отличаются универсальностью и автономностью, а наличие в составе современного приборного комплекса позволяет выполнить весь ком-плекс задач по ведению радиационной, химической и неспецифической биологической разведки как в мирное, так и военной время.

Комплекс воздушной радиационной разведки с БПЛА позволяет вести радиационную разведку местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления.

Беспилотный летательный аппарат из состава машины РХМ-9 при необ-ходимости можно будет использовать для решения и других задач в интересах  войск при выполнении мероприятий РХБ защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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