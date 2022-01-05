05.01.2022 (10:30)
Дети из интернатов Ростовской области посетили 150-й мотострелковую дивизию ЮВО в новогодние каникулы
Для детей из интернатов Ростовской области была организована экскурсия в Парк «Патриот» 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения Южного военного округа.
Дети смогли ознакомиться с образцами военной техники прошлых лет, посоревноваться в стрельбе из пневматического оружия и попробовать блюда, приготовленные на полевой кухне. Ребята получили представление о жизни и быте военнослужащих, современном вооружении, военной технике, новейшими комплексам управления, разведки и связи, зимней экипировкой солдата «Ратник».
Совместно с творческими коллективами ЦКР п. Персиановский был организован праздничный новогодний концерт, игровые конкурсы с призами, угощение и вручение каждому ребенку подарков.
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