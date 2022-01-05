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05.01.2022 (09:30)

Офицеры-артиллеристы КФл начали подготовку к армейскому этапу конкурса по полевой выучке

На полигоне Аданак в Республике Дагестан офицеры-артиллеристы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к армейскому этапу профессионального конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

В течение недели командиры артиллерийских взводов, батарей и дивизионов будут соревноваться в выполнении нормативов по технической, специальной, тактической, инженерной и огневой подготовке. Кроме того, офицерам предстоит отработать нормативы по занятию и оставлению огневых позиций, совершению маршей и маневров штатными подразделениями.

На занятиях по стрельбе и управлению огнём будут проведены тренировки с выполнением учебно-боевых стрельб прямой наводкой и с закрытой огневой позиции в рамках курса подготовки артиллерии (КПА). В рамках соревнований среди участников определят лучшего в инженерном оборудовании, маскировке и подготовке огневой позиции к открытию огня.

Офицеры-артиллеристы морской пехоты КФл, показавшие лучшие результаты, будут представлять флотилию на конкурсе по полевой выучке среди специалистов артиллерии Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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