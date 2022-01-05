05.01.2022 (10:00)

Более 10 тысяч боевых упражнений выполнено корабельным составом ВМФ в 2021 году

Корабельным составом ВМФ выполнено более 10 тысяч боевых упражнений в ходе мероприятий боевой подготовки.

«Главное командования ВМФ России в истекающем году уделяло значительное внимание подготовке экипажей атомных и неатомных подводных лодок, надводных кораблей. Подготовка велась в учебных центрах, в местах дислокации флотов, а также Каспийской флотилии. Подготовка личного состава всех категорий велась по самым современным программам и с учетом опыта, полученного в ходе общефлотских и межвидовых учений. Учитывалось активное оснащение Военно-Морского Флота новыми образцами вооружения и техники», - подчеркнул Главком ВМФ адмирал Николай Евменов, подводя итоги учебного года.

Говоря о задачах, стоящих перед ВМФ России в новом учебном году, Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, отметил, что «перед Военно-Морским Флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Силы ВМФ продолжат выполнять важнейшую функцию военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зоне. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок».

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